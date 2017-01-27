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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-служащих НАН Украины уличили в присвоении полумиллиона грн

Экс-служащих НАН Украины уличили в присвоении полумиллиона грн

Киев • УНН

 • 10580 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Прокуратура разоблачила должностных лиц Национальной академии наук Украины в присвоении более 500 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Киевской прокуратурой сообщено о подозрении главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий НАН Украины и ее заместителя в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенного группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.

Установлено, что бывшие чиновники Института путем составления заведомо ложных сведений завладели денежными средствами заведения в сумме более 500 тыс. гривен. Эти средства выделялись для выплаты премий работникам. Однако, как выяснилось, фактически эти премии получали не рядовые сотрудники института, а указанные должностные лица.

По ходатайству местной прокуратуры Подольским районным судом г.Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас следствие продолжается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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