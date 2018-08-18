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Екс-очільники спецслужб США засудили Трампа за позбавлення екс-директора ЦРУ доступу до держтаємниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Шістдесят колишніх керівників американських спецслужб заступилися за екс-директора ЦРУ Джона Бреннана, назвавши інсинуаціями звинувачення на його адресу в протиправних діях під час перебування на посаді. Текст заяви опублікувала в п'ятницю телекомпанія ABC, інформує УНН

Екс-очільники спецслужб США засудили Трампа за позбавлення екс-директора ЦРУ доступу до держтаємниць

Підписи під документом поставили, окрім інших, екс-директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер і семеро колишніх глав ЦРУ: Роберт Гейтс, Вільям Уебстер, Джордж Тенет, Портер Госс, Майкл Хайден, Леон Панетта і Девід Петреус.

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“Ми як колишні розвідники високого рангу були змушені відреагувати на тлі непродуманих і безпрецедентних зауважень і дій Білого дому щодо позбавлення Джона Бреннана доступу до секретної інформації”, — йдеться в заяві. Його автори назвали Бреннана “неймовірно талановитою, здатною і патріотично налаштованою людиною, яка присвятила все своє доросле життя служінню народу”.

“Інсинуації і твердження про протиправні дії Бреннана на його посту безпідставні, — вважають автори заяви. — Ми єдині в думці про те, що дії президента щодо Бреннана і загрози ужити аналогічних заходів до інших колишніх офіційних осіб не мають ніякого відношення до питання доступу до секретної інформації, зате мають безпосередній стосунок до спроби задавити свободу слова”.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент відкликав у Бреннана доступ до секретної інформації. Вона зазначила, що Дональд Трамп пішов на цей крок, щоб запобігти витоку такого роду даних. Крім того, за її словами, президент розглядає можливість позбавити допуску ще одного колишнього главу ЦРУ Майкла Хайдена, екс-керівника ФБР Джеймса Комі, екс-помічника Обами із національної безпеки Сюзан Райс, колишнього глави Національної розвідки Джеймс Клеппер, колишнього заступника директора ЦРУ Ендрю Маккейба і екс-генпрокурора Саллі Йейтс.

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