Екс-футболіст збірної Чехії закінчив життя самогубством

Оборонець тривалий час не виходив на зв'язок і пропустив тренування, після чого знайомі футболіста звернулися в поліцію. Правоохоронці зламали двері квартири і виявили, що футболіст повісився на мотузці.

Ф.Райторал став гравцем "Газіантепспора" влітку 2016 року і провів в цьому сезоні 19 матчів і навіть був у заявці команди на матч з "Коньяспором" (21 квітня), але не вийшов на поле.

Варто зазначити, що у складі збірної Чехії захисник провів 14 матчів в період з 2012 по 2014 роки. У тому числі виступав на Євро-2012, який проходив в Україні та Польщі.

Додамо, що більшу частину кар'єри гравець провів у "Вікторії Пльзень" з якою чотири рази вигравав чемпіонат Чехії.

Як повідомляв УНН, екс-футболіст київського "Динамо" В.Кузьмічов загинув в ДТП.