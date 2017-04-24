Экс-футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

Защитник долгое время не выходил на связь и пропустил тренировку, после чего знакомые футболиста обратились в полицию. Правоохранители сламали двери квартиры и обнаружили, что футболист повесился на веревке.

Ф.Райторал стал игроком "Газиантепспора" летом 2016 и провел в этом сезоне 19 матчей и даже был в заявке команды на матч с "Коньяспором" (21 апреля), но не вышел на поле.

Стоит отметить, что в составе сборной Чехии защитник провел 14 матчей в период с 2012 по 2014 годы. В том числе выступал на Евро-2012, который проходил в Украине и Польше.

Добавим, что большую часть карьеры игрок провел в "Виктории Пльзень" с которой четыре раза выигрывал чемпионат Чехии.

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