Экс-футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20722 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81047 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141353 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111231 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113059 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110273 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102569 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106469 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103136 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150069 просмотра

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Экс-футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

Экс-футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

Киев  •  УНН

 • 14835 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Бывший футболист сборной Чехии, турецкого "Газиантепспора" Франтишек Райторал повесился в собственной квартире, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Защитник долгое время не выходил на связь и пропустил тренировку, после чего знакомые футболиста обратились в полицию. Правоохранители сламали двери квартиры и обнаружили, что футболист повесился на веревке.

Ф.Райторал стал игроком "Газиантепспора" летом 2016 и провел в этом сезоне 19 матчей и даже был в заявке команды на матч с "Коньяспором" (21 апреля), но не вышел на поле.

Стоит отметить, что в составе сборной Чехии защитник провел 14 матчей в период с 2012 по 2014 годы. В том числе выступал на Евро-2012, который проходил в Украине и Польше.

Добавим, что большую часть карьеры игрок провел в "Виктории Пльзень" с которой четыре раза выигрывал чемпионат Чехии.

Как сообщал УНН, экс-футболист киевского "Динамо" В.Кузьмичов погиб в ДТП .

Украинские Национальные Новости

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