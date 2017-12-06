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Екс-чемпіон світу з боксу Пак'яо отримав звання полковника

Київ • УНН

 • 12542 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'о (59-6-2, 38 КО) отримав звання полковника запасу армії збройних сил своєї країни, інформує УНН з посиланням на сторінку екс-спортсмена в Instagram.

"Сьогодні я успішно пройшов тест свого командира, щоб отримати звання полковника", - йдеться у записі боксера.

Примітно, що Пак'яо вступив в сенат Філіппін у минулому році, також після переможного бою із Бредлі оголошував про завершення кар'єри, але пізніше продовжив виступи на профі ринзі.

Нагадаємо, що у своєму крайньому двобої філіппінець поступився австралійцю Хорну, втративши пояс WBO. 

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