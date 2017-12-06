Экс-чемпион мира по боксу Пакьяо получил звание полковника

"Сегодня я успешно прошел тест своего командира, чтобы получить звание полковника", - говорится в записи боксера.

Примечательно, что Пакьяо вступил в сенат Филиппин в прошлом году, также после победного боя с Брэдли объявлял о завершении карьеры, но позже продолжил выступления на проф-ринге.

Напомним, что в своем последнем поединке филиппинец уступил австралийцу Хорну, потеряв пояс WBO.