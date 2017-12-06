Экс-чемпион мира по боксу Пакьяо получил звание полковника
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьо (59-6-2, 38 КО) получил звание полковника запаса армии вооруженных сил своей страны, информирует УНН со ссылкой на страницу экс-спортсмена в Instagram.
"Сегодня я успешно прошел тест своего командира, чтобы получить звание полковника", - говорится в записи боксера.
Примечательно, что Пакьяо вступил в сенат Филиппин в прошлом году, также после победного боя с Брэдли объявлял о завершении карьеры, но позже продолжил выступления на проф-ринге.
Напомним, что в своем последнем поединке филиппинец уступил австралийцу Хорну, потеряв пояс WBO.