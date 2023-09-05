Екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС оцінюють у 1,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Збитки для екології в результаті підриву Каховської ГЕС складають близько 1,5 млрд. доларів. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба, передає УНН.
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Він сказав, що основною проблемою для оцінювання є те, що інспектори не можуть зараз дістатись до всіх територій, тому що там або ведуться активні бойові дії, або ці території окуповані ворогом.
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«На сьогоднішній день приблизно розраховані збитки по Каховському водосховищу складають 1,5 млрд. доларів США», - сказав Дмитро Заруба.
Він додав, що остаточні розрахунки стануть можливим після збору всієї інформації.
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На півдні України після підриву дамби може посилитись опустелювання. Це матиме вплив на глобальну продовольчу систему.