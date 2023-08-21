В Держекоінспекції підрахували, скільки збитків довкіллю завдала російська агресія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку повномасштабної війни росія завдавала збитків довкіллю на понад 2 трильйони 88 мільярда гривень. Про це йдеться у звіті Державної екологічної інспекції України, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Деталі
Держекоінспекція розрахувала збитки довкіллю, завданні військовим вторгненням з початку повномасштабної війни до 18 серпня цього року.
Збитки атмосфери через горіння нафтопродуктів склали 51 млрд. грн., з початку повномасштабної війни було знищено – 710, 1 тис. тон нафтопродуктів.
Через лісові пожежі внаслідок ворожих обстрілів постраждало 63,5 тисяч гектарів лісів (за минулий тиждень - понад 501 гектара). Сума збитків внаслідок лісових пожеж склала 1 трлн.грн. (за тиждень 1, 8 млрд.грн.).
Через інші пожежі довкілля постраждало на 5,7 млрд.грн. З початку повномаштабної війни зайнялось 1,5 млн. квадратних метрів, зазначили в Держекоінспекція.
Через повномасштабну війну забруднені 1,7 тисяч тон водних об’єктів. Збитки склали 40,2 млрд.грн.
У воду потрапило 20,7 млн. кг. сміття, що принесло довкіллю збитки у 4,5 млрд. грн. А через самовільне використання водних ресурсів російськими окупантами довкіллю була нанесена шкода у розмірі 15,5 млрд. грн.
Російські війна спричинила забруднення 16,9 млн. квадратних метрів українських земель (за минулий тиждень – 49,9 тис кв.метрів). І принесла збитки у розмірі 942, 5 млдр.грн. (за тиждень – 4,6 млрд.грн.) А забруднення грунтів – 465, 6 тис. квадратних метрів. Це призвело до збитків 13,3 млрд.грн.
Доповнення
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у червні заявив, що за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень.