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В Держекоінспекції підрахували, скільки збитків довкіллю завдала російська агресія

В Держекоінспекції підрахували, скільки збитків довкіллю завдала російська агресія

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку повномасштабної війни росія завдавала збитків довкіллю на понад 2 трильйони 88 мільярда гривень. Про це йдеться у звіті Державної екологічної інспекції України, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Держекоінспекція розрахувала збитки довкіллю, завданні військовим вторгненням з початку повномасштабної війни до 18 серпня цього року.

Збитки атмосфери через горіння нафтопродуктів склали 51 млрд. грн., з початку повномасштабної війни було знищено – 710, 1 тис. тон нафтопродуктів.

Через лісові пожежі внаслідок ворожих обстрілів постраждало 63,5 тисяч гектарів лісів (за минулий тиждень - понад 501 гектара). Сума збитків внаслідок лісових пожеж склала 1 трлн.грн. (за тиждень 1, 8 млрд.грн.).

Через інші пожежі довкілля постраждало на 5,7 млрд.грн. З початку повномаштабної війни зайнялось 1,5 млн. квадратних метрів, зазначили в Держекоінспекція.

Через повномасштабну війну забруднені 1,7 тисяч тон водних об’єктів. Збитки склали 40,2 млрд.грн.

У воду потрапило 20,7 млн. кг. сміття, що принесло довкіллю збитки у 4,5 млрд. грн. А через самовільне використання водних ресурсів російськими окупантами довкіллю була нанесена шкода у розмірі 15,5 млрд. грн.

Російські війна спричинила забруднення 16,9 млн. квадратних метрів українських земель (за минулий тиждень – 49,9 тис кв.метрів). І принесла збитки у розмірі 942, 5 млдр.грн. (за тиждень – 4,6 млрд.грн.) А забруднення грунтів – 465, 6 тис. квадратних метрів. Це призвело до збитків 13,3 млрд.грн.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у червні заявив, що за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень.


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