В Госэкоинспекции подсчитали, сколько ущерба окружающей среде нанесла российская агрессия

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала полномасштабной войны россия наносила ущерб окружающей среде более чем на 2 триллиона 88 миллиардов гривен. Об этом говорится в отчете Государственной экологической инспекции Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Госэкоинспекция рассчитала ущерб окружающей среде, нанесенный военным вторжением с начала полномасштабной войны до 18 августа этого года.

Ущерб атмосферы из-за горения нефтепродуктов составил 51 млрд. грн., с начала полномасштабной войны было уничтожено – 710, 1 тыс. тонн нефтепродуктов.

Из-за лесных пожаров в результате вражеских обстрелов пострадало 63,5 тысяч гектаров лесов (за прошедшую неделю - более 501 гектара). Сумма убытков в результате лесных пожаров составила 1 трлн.грн. (за неделю 1, 8 млрд.грн.).

Из-за других пожаров окружающая среда пострадала на 5,7 млрд.грн. С начала полномасштабной войны загорелось 1,5 млн. квадратных метров, отметили в Госэкоинспекции.

Из-за полномасштабной войны загрязнены 1,7 тысяч тонн водных объектов. Убытки составили 40,2 млрд.грн.

В воду попало 20,7 млн. кг. мусора, что принесло окружающей среде убытки в 4,5 млрд. грн. А из-за самовольного использования водных ресурсов российскими оккупантами окружающей среде был нанесен ущерб в размере 15,5 млрд. грн.

Российские война вызвала загрязнение 16,9 млн. квадратных метров украинских земель (за прошедшую неделю – 49,9 тыс кв.метров). И принесла убытки в размере 942, 5 млдр.грн. (за неделю – 4,6 млрд.грн.) А загрязнение почв – 465, 6 тыс. квадратных метров. Это привело к убыткам 13,3 млрд.грн.

Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в июне заявил, что по предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии россии составляют более 2 триллионов гривен.


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