Экологический ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценивают в 1,5 млрд долларов

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Убытки для экологии в результате подрыва Каховской ГЭС составляют около 1,5 млрд. долларов. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил первый заместитель Председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба, передает УНН.

Детали

Он сказал, что основной проблемой для оценки является то, что инспекторы не могут сейчас добраться до всех территорий, потому что там либо ведутся активные боевые действия, либо эти территории оккупированы врагом.

Цитата

«На сегодняшний день примерно рассчитанные убытки по Каховскому водохранилищу составляют 1,5 млрд. долларов США», - сказал Дмитрий Заруба.

Он добавил, что окончательные расчеты станут возможным после сбора всей информации.

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Добавим

На юге Украины после подрыва дамбы может усилиться опустынивание. Это будет иметь влияние на глобальную продовольственную систему. 

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