Екіпаж МКС зустріне Новий рік 16 разів

На станції перебувають росіяни Олег Новицький, Андрій Борисенко та Сергій Рижиков, американські астронавти Роберт Кімброу і Пеггі Уїтсон, а також французький астронавт Тома Песке.

Перший раз екіпаж МКС зустріне 2017 рік на орбіті 31 грудня о 14 годині 24 хвилини 8 секунд, а в останній - о 13 годині 34 хвилини 59 секунд 1 січня 2017 роки над південною частиною акваторії Тихого океану.