Екіпаж МКС зустріне Новий рік 16 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Космонавти і астронавти на Міжнародній космічній станції зустрінуть Новий рік 16 разів, передає УНН із посиланням на ТАСС.
На станції перебувають росіяни Олег Новицький, Андрій Борисенко та Сергій Рижиков, американські астронавти Роберт Кімброу і Пеггі Уїтсон, а також французький астронавт Тома Песке.
Перший раз екіпаж МКС зустріне 2017 рік на орбіті 31 грудня о 14 годині 24 хвилини 8 секунд, а в останній - о 13 годині 34 хвилини 59 секунд 1 січня 2017 роки над південною частиною акваторії Тихого океану.