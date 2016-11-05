Е.Світоліна вийшла у фінал підсумкового тенісного турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у фінал підсумкового турніру "Elite Tennis Trophy" в Чжухаї (Китай), повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.
У півфіналі харків'янка, посіяна під 4 номером, зламала опір 10-ї ракетки світу Йоханни Конти (1 сіяна) з Великобританії – 2:6, 6:1, 6:4.
Після програшу першої партії Е.Світоліна виграла 5 геймів поспіль. Подаючи на другий сет, українка зробила 3 подачі навиліт поспіль.
У вирішальній партії наша співвітчизниця поступалася 1:3, але знову зуміла виграти 5 геймів поспіль і вийти вперед 5:3. Українка здобула перемогу в геймі на своїй подачі, реалізувавши свій перший матчбол.
Відзначається, що українка показала активний теніс. На її рахунку 39 віннерсів (27- у її суперниці), обидві тенісистки допустили по 22 невимушені помилки.
Додамо також, у фіналі суперницею українки стане Петра Квітова з Чехії (3).