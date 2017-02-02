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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Е.Світоліна та Л.Цуренко візьмуть участь у матчі Кубка Федерацій проти Австралії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Стали відомі попередні склади збірних команд України та Австралії на матч Другої світової групи Кубка Федерації, який відбудеться в Харкові, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Е.Світоліна та Л.Цуренко візьмуть участь у матчі Кубка Федерацій проти Австралії

У матчі першого раунду Другої Світової групи в Кубку Федерації візьмуть участь лідери "жовто-блакитних" Еліна Світоліна та Леся Цуренко, а також Надія Кіченок і Ольга Савчук.

У складі Австралії присутня 26-та ракетка світу в одиночному розряді Дар'я Гаврилова, Ешлі Барті (153), Аріна Родіонова (186) і Кейсі Дельаква.

Зауважимо, що до заявки австралійок не потрапила 23-тя ракетка WTA Саманта Стосур.

Нагадаємо, що 11-12 лютого збірна України зустрінеться з національною командою Австралії в Харкові в палаці спорту "Локомотив".

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна стала чвертьфіналісткою тенісних змагань в Тайвані.

 

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