Е.Світоліна та Л.Цуренко візьмуть участь у матчі Кубка Федерацій проти Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Стали відомі попередні склади збірних команд України та Австралії на матч Другої світової групи Кубка Федерації, який відбудеться в Харкові, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду Другої Світової групи в Кубку Федерації візьмуть участь лідери "жовто-блакитних" Еліна Світоліна та Леся Цуренко, а також Надія Кіченок і Ольга Савчук.
У складі Австралії присутня 26-та ракетка світу в одиночному розряді Дар'я Гаврилова, Ешлі Барті (153), Аріна Родіонова (186) і Кейсі Дельаква.
Зауважимо, що до заявки австралійок не потрапила 23-тя ракетка WTA Саманта Стосур.
Нагадаємо, що 11-12 лютого збірна України зустрінеться з національною командою Австралії в Харкові в палаці спорту "Локомотив".
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна стала чвертьфіналісткою тенісних змагань в Тайвані.