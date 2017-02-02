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Э.Свитолина и Л.Цуренко примут участие в матче Кубка Федераций против Австралии

Киев • УНН

 • 7824 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Стали известны предварительные составы сборных команд Украины и Австралии на матч Второй мировой группы Кубка Федерации, который состоится в Харькове, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Э.Свитолина и Л.Цуренко примут участие в матче Кубка Федераций против Австралии

В матче первого раунда Второй мировой группы в Кубке Федерации примут участие лидеры "желто-синих" Элина Свитолина и Леся Цуренко, а также Надежда Киченок и Ольга Савчук.

В составе Австралии присутствует 26-я ракетка мира в одиночном разряде Дарья Гаврилова, Эшли Барти (153), Арина Родионова (186) и Кейси Дельаква.

Заметим, что в заявку австралиек не попала 23-я ракетка WTA Саманта Стосур.

Напомним, что 11-12 февраля сборная Украины встретится с национальной командой Австралии в Харькове в дворце спорта "Локомотив".

Как сообщал УНН, Э.Свитолина стала четвертьфиналисткой теннисных соревнований в Тайване.

 

Украинские Национальные Новости

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