Э.Свитолина и Л.Цуренко примут участие в матче Кубка Федераций против Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Стали известны предварительные составы сборных команд Украины и Австралии на матч Второй мировой группы Кубка Федерации, который состоится в Харькове, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда Второй мировой группы в Кубке Федерации примут участие лидеры "желто-синих" Элина Свитолина и Леся Цуренко, а также Надежда Киченок и Ольга Савчук.
В составе Австралии присутствует 26-я ракетка мира в одиночном разряде Дарья Гаврилова, Эшли Барти (153), Арина Родионова (186) и Кейси Дельаква.
Заметим, что в заявку австралиек не попала 23-я ракетка WTA Саманта Стосур.
Напомним, что 11-12 февраля сборная Украины встретится с национальной командой Австралии в Харькове в дворце спорта "Локомотив".
Как сообщал УНН, Э.Свитолина стала четвертьфиналисткой теннисных соревнований в Тайване.