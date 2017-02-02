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Е.Світоліна стала чвертьфіналісткою тенісних змагань в Тайвані

Київ • УНН

 • 8426 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Харків'янка Еліна Світоліна, 13-та ракетка світу, вийшла у чвертьфінал турніру WTA International "Taiwan Open", що проходить у Тайбеї (Тайвань), повідомляє УНН з посиланням на сайт тенісистки.

У матчі другого раунду харків'янка, посіяна під першим номером, за 1 годину 44 хвилини обіграла представницю Чехії Люцію Градецьку – 6:4, 7:5.

Українка не змогла реалізувати 4 матчболи в 10-му геймі другої партії на подачі суперниці, проте їй вдалося завершити матч на свою користь з першої ж спроби в 12-му геймі.

Зазначається, що за вихід у півфінал Е.Світоліна посперечається з представницею Тунісу Онс Джабур.

Додамо, саме у О.Джабур українка виграла фінал Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) серед юніорів у 2010 році.

Українські Національні Новини

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