Э.Свитолина стала четвертьфиналисткой теннисных соревнований в Тайване

В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под первым номером, за 1 час 44 минуты обыграла представительницу Чехии Люцию Градецки - 6:4, 7:5.

Украинка не смогла реализовать 4 матчбола в 10-м гейме второй партии на подаче соперницы, однако ей удалось завершить матч в свою пользу с первой же попытки в 12-м гейме.

Отмечается, что за выход в полуфинал Э.Свитолина поспорит с представительницей Туниса Онс Джабур.

Добавим, именно у О.Джабур украинка выиграла финал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) среди юниоров в 2010 году.