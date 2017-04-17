Е.Джошуа заявив, що збирається нокаутувати В.Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа, який протистоятиме у квітні українцю Володимиру Кличку, озвучив свій план на бій, повідомляє УНН з посиланням на сайт Sky Sports.
За словами Е.Джошуа, він націлений на нокаут в майбутньому поєдинку, а також впевнений в тому, що В.Кличко не знайде у нього слабких сторін.
"Вважаю, що настав мій час. Думаю, що Кличко не знайде у мене слабких місць. Я не програвав у професіоналах, і зараз збираюся виграти нокаутом. У Кличка більш важкий удар, ніж у мене, але для перемоги є кілька способів. Спробую зробити бій простішим", - наголосив британець.
Відзначимо, що українсько-британський бій відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі" 29-го квітня.
Додамо також, на кону двобою будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO.