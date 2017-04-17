Е.Джошуа заявил, что собирается нокаутировать В.Кличко

По словам Е.Джошуа, он нацелен на нокаут в предстоящем поединке, а также уверен в том, что В.Кличко не найдет у него слабых сторон.

"Считаю, что пришло мое время. Думаю, что Кличко не найдет у меня слабые места. Я не проигрывал в профессионалах, и сейчас собираюсь выиграть нокаутом. У Кличко более тяжелый удар, чем у меня, но для победы есть несколько способов. Попробую сделать бой проще", - подчеркнул британец.

Отметим, что украинско-британский бой состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 29 апреля.

Добавим также, на кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.