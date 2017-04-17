Е.Джошуа заявил, что собирается нокаутировать В.Кличко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20528 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80769 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141246 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111186 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113028 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110245 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103130 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150044 просмотра

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Е.Джошуа заявил, что собирается нокаутировать В.Кличко

Е.Джошуа заявил, что собирается нокаутировать В.Кличко

Киев  •  УНН

 • 13744 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, который будет противостоять в апреле украинцу Владимиру Кличко, озвучил свой план на бой, сообщает УНН со ссылкой на сайт Sky Sports.

По словам Е.Джошуа, он нацелен на нокаут в предстоящем поединке, а также уверен в том, что В.Кличко не найдет у него слабых сторон.

"Считаю, что пришло мое время. Думаю, что Кличко не найдет у меня слабые места. Я не проигрывал в профессионалах, и сейчас собираюсь выиграть нокаутом. У Кличко более тяжелый удар, чем у меня, но для победы есть несколько способов. Попробую сделать бой проще", - подчеркнул британец.

Отметим, что украинско-британский бой состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 29 апреля.

Добавим также, на кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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