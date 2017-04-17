Е.Джошуа заявил, что собирается нокаутировать В.Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, который будет противостоять в апреле украинцу Владимиру Кличко, озвучил свой план на бой, сообщает УНН со ссылкой на сайт Sky Sports.
По словам Е.Джошуа, он нацелен на нокаут в предстоящем поединке, а также уверен в том, что В.Кличко не найдет у него слабых сторон.
"Считаю, что пришло мое время. Думаю, что Кличко не найдет у меня слабые места. Я не проигрывал в профессионалах, и сейчас собираюсь выиграть нокаутом. У Кличко более тяжелый удар, чем у меня, но для победы есть несколько способов. Попробую сделать бой проще", - подчеркнул британец.
Отметим, что украинско-британский бой состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 29 апреля.
Добавим также, на кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.