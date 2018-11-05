Джокович змінив Надаля на чолі рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В оновленому рейтингу ATP сербський тенісист Новак Джокович піднявся на першу сходинку, інформує УНН з посиланням на АТР.
Відмова Рафаеля Надаля від участі в Підсумковому турнірі гарантувала Джоковичу статус першої ракетки світу до закінчення сезону.
Джокович в п’ятий раз в кар’єрі завершить рік на верхньому рядку (2011, 2012, 2014 року, 2015). Новак також встановить рекорд серед лідерів підсумкового рейтингу, як тенісист з найнижчим рейтингом по ходу сезону (22), гіршою статистикою на старті року в 10 матчах (5-5) і відсутністю титулів до Вімблдону.
Примітно, що найкращий з українців Сергій Стаховський додав два рядки і став 142, а Олександр Долгополов, який пропускає левову частину сезону на 298 місці.