Джокович сменил Надаля во главе рейтинга АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В обновленном рейтинге ATP сербский теннисист Новак Джокович поднялся на первую строчку, информирует УНН со ссылкой на АТР.
Отказ Рафаэля Надаля от участия в Итоговом турнире гарантировала Джоковичу статус первой ракетки мира до окончания сезона.
Джокович в пятый раз в карьере завершит год на верхней строчке (2011, 2012, 2014 года, 2015). Новак также установит рекорд среди лидеров итогового рейтинга, как теннисист с низким рейтингом по ходу сезона (22), худшей статистике на старте года в 10 матчах (5-5) и отсутствием титулов в Уимблдона.
Примечательно, что лучший из украинцев Сергей Стаховский добавил две строки и стал 142, а Александр Долгополов, который пропускает львиную часть сезона на 298 месте.