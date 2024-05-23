Дитина серед 9 загиблих під час передвиборчого мітингу в Мексиці
Київ • УНН
Щонайменше 9 людей, в тому числі дитина, загинули, коли частина сцени обвалилася під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Мексики Хорхе Альвареса Майнеса в штаті Нуево-Леон.
До щонайменше 9 людей зросла кількість загиблих, серед яких дитина, внаслідок обвалення частини сцени на передвиборчому мітингу в північному мексиканському штаті Нуево-Леон, повідомив місцевий губернатор, пише УНН з посиланням на BBC.
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Інцидент стався, коли лівоцентристський кандидат у президенти Хорхе Альварес Майнес виступав із промовою у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія, неподалік Монтеррея.
Жертвами стали вісім дорослих та одна дитина, повідомив губернатор штату Семюел Гарсія.
Трьом із поранених знадобилася операція, додав він після відвідин місцевої лікарні.
У соціальних мережах Гарсія закликав місцевих жителів залишатися вдома через грози та сильний вітер у цьому районі.
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Повідомлялося про 5 загиблих внаслідок інциденту.