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Дитина серед 9 загиблих під час передвиборчого мітингу в Мексиці

Дитина серед 9 загиблих під час передвиборчого мітингу в Мексиці

Київ • УНН

 • 79142 перегляди

Щонайменше 9 людей, в тому числі дитина, загинули, коли частина сцени обвалилася під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Мексики Хорхе Альвареса Майнеса в штаті Нуево-Леон.

До щонайменше 9 людей зросла кількість загиблих, серед яких дитина, внаслідок обвалення частини сцени на передвиборчому мітингу в північному мексиканському штаті Нуево-Леон, повідомив місцевий губернатор, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Інцидент стався, коли лівоцентристський кандидат у президенти Хорхе Альварес Майнес виступав із промовою у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія, неподалік Монтеррея.

Жертвами стали вісім дорослих та одна дитина, повідомив губернатор штату Семюел Гарсія.

Трьом із поранених знадобилася операція, додав він після відвідин місцевої лікарні.

У соціальних мережах Гарсія закликав місцевих жителів залишатися вдома через грози та сильний вітер у цьому районі.

Раніше

Повідомлялося про 5 загиблих внаслідок інциденту.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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