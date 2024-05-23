Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике
Киев • УНН
По меньшей мере 9 человек, в том числе ребенок, погибли, когда часть сцены обвалилась во время предвыборного митинга кандидата в президенты Мексики Хорхе Альвареса Майнеса в штате Нуэво-Леон.
До по меньшей мере 9 человек возросло количество погибших, среди которых ребенок, в результате обрушения части сцены на предвыборном митинге в северном мексиканском штате Нуэво-Леон, сообщил местный губернатор, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Инцидент произошел, когда левоцентристский кандидат в президенты Хорхе Альварес Майнес выступал с речью в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, недалеко от Монтеррея.
Жертвами стали восемь взрослых и один ребенок, сообщил губернатор штата Сэмюэл Гарсия.
Троим из раненых понадобилась операция, добавил он после посещения местной больницы.
В социальных сетях Гарсия призвал местных жителей оставаться дома из-за грозы и сильного ветра в этом районе.
Ранее
Сообщалось о 5 погибших в результате инцидента.
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