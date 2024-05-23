Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике

До по меньшей мере 9 человек возросло количество погибших, среди которых ребенок, в результате обрушения части сцены на предвыборном митинге в северном мексиканском штате Нуэво-Леон, сообщил местный губернатор, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Инцидент произошел, когда левоцентристский кандидат в президенты Хорхе Альварес Майнес выступал с речью в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, недалеко от Монтеррея.

Жертвами стали восемь взрослых и один ребенок, сообщил губернатор штата Сэмюэл Гарсия.

Троим из раненых понадобилась операция, добавил он после посещения местной больницы.

В социальных сетях Гарсия призвал местных жителей оставаться дома из-за грозы и сильного ветра в этом районе.

Ранее

Сообщалось о 5 погибших в результате инцидента.