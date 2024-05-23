У Мексиці на передвиборчому мітингу обвалилася сцена: 5 загиблих, 50 поранених
Київ • УНН
Щонайменше 5 людей загинули і 50 отримали поранення, коли під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Мексики Хорхе Альвареса Майнеса через сильний вітер обвалилася сцена.
Щонайменше п'ятеро людей загинули та ще 50 отримали поранення внаслідок обвалення сцени під час передвиборчого мітингу в штаті Нуево-Леон на півночі Мексики, повідомив місцевий губернатор, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Інцидент стався, коли лівоцентристський кандидат у президенти Хорхе Альварес Майнес виступав із промовою у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія, неподалік Монтеррея.
Майнес не постраждав внаслідок обвалення, і після інциденту його бачили розмовляючим із прихильниками. За його словами, кілька членів його команди отримали поранення.
Обвалення сталося через раптовий порив вітру, повідомив Майнес у повідомленні на X.
З'явилися кадри, які, мабуть, показують момент обвалення освітлювальної конструкції, коли на сцені було кілька людей. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як Майнес махає своїм прихильникам, а потім біжить у безпечне місце, коли частина конструкції впала.
Губернатор штату Семюел Гарсія закликав місцевих жителів залишатися вдома через грози та сильний вітер у цьому районі.
Доповнення
Майнес є кандидатом від партії "Громадянський рух" і нині посідає третє місце у загальнонаціональних опитуваннях.