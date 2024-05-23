В Мексике на предвыборном митинге обвалилась сцена: 5 погибших, 50 раненых

По меньшей мере пять человек погибли и еще 50 получили ранения в результате обрушения сцены во время предвыборного митинга в штате Нуэво-Леон на севере Мексики, сообщил местный губернатор, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Инцидент произошел, когда левоцентристский кандидат в президенты Хорхе Альварес Майнес выступал с речью в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, недалеко от Монтеррея.

Майнес не пострадал в результате обрушения, и после инцидента его видели разговаривающим со сторонниками. По его словам, несколько членов его команды получили ранения.

Обрушение произошло из-за внезапного порыва ветра, сообщил Майнес в сообщении на X.

Появились кадры, которые, по-видимому, показывают момент обрушения осветительной конструкции, когда на сцене было несколько человек. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как Майнес машет своим сторонникам, а затем бежит в безопасное место, когда часть конструкции упала.

Губернатор штата Сэмюэл Гарсия призвал местных жителей оставаться дома из-за грозы и сильного ветра в этом районе.

Дополнение

Майнес является кандидатом от партии "Гражданское движение" и сейчас занимает третье место в общенациональных опросах.