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Двоє звільнених українців у Білорусі вже в українському посольстві - Кулеба

Київ • УНН

 • 16321 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Двоє звільнених українців Костянтин Рєуцький і Євгеній Васильєв, яких раніше затримали під час протестів у Білорусі, уже перебувають на території українського посольства у Мінську. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів", - написав він.

Раніше сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що у Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Нагадаємо, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС РБ затримали двох волонтерів громадської організації "Схід SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2020

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