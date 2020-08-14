Двоє звільнених українців у Білорусі вже в українському посольстві - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Двоє звільнених українців Костянтин Рєуцький і Євгеній Васильєв, яких раніше затримали під час протестів у Білорусі, уже перебувають на території українського посольства у Мінську. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів", - написав він.
Раніше сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що у Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.
Нагадаємо, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС РБ затримали двох волонтерів громадської організації "Схід SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.
Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2020