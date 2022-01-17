Двоє українців стали тріумфаторами міжнародних легкоатлетичних змагань у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Львові відбувся традиційний міжнародний турнір зі стрибків у висоту "Меморіал Олексія Дем’янюка", інформує УНН з посиланням на пресслужбу ФЛАУ.
Деталі
П’яту перемогу на змаганнях серед жінок оформила Оксана Окунєва, з третьої спроби подолавши 1,86 м. Серед чоловіків виграв Олег Дорощук (2,24 м), який стрибнув на три сантиметри вище, ніж Йозас Баїкштис з Литви.
Наш Кирило Луценко (2,00 м) переміг серед юніорів. У юніорок перше місце розділили Вероніка Крамаренко та Марія Алейнікова (1,81 м).
Іван Литовченко виграв змагання серед юнаків U18 (2,00 м), а серед дівчат першою стала Марина Ковтунова (1,75 м).
Доповнення
У віковій категорії U-16 перемогли Станіслав Олійник (1,70 м) і Уляна Петрук, яка лише за спробами обіграла Анастасію Вацяк (1,40 м).