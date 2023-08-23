Двоє освітян стали жертвами атаки рф на Сумщині, під завалами можуть бути ще люди - МВС

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ворожий удар по школі у Ромнах у Сумській області забрав життя щонайменше двох освітян, ще трьох поранено, під завалами можуть бути ще люди, повідомив у середу міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.