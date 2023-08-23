Двоє освітян стали жертвами атаки рф на Сумщині, під завалами можуть бути ще люди - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ворожий удар по школі у Ромнах у Сумській області забрав життя щонайменше двох освітян, ще трьох поранено, під завалами можуть бути ще люди, повідомив у середу міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу", - ідеться у повідомленні.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Вранці у Ромнах на Сумщині російський "шахед" знищив навчальний заклад.