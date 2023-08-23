Двое педагогов стали жертвами атаки рф в Сумской области, под завалами могут быть еще люди - МВД

КИЕВ. 23 августа. УНН. Вражеский удар по школе в Ромнах в Сумской области унес жизни по меньшей мере двух педагогов, еще трое ранены, под завалами могут быть еще люди, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.