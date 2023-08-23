Двое педагогов стали жертвами атаки рф в Сумской области, под завалами могут быть еще люди - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Вражеский удар по школе в Ромнах в Сумской области унес жизни по меньшей мере двух педагогов, еще трое ранены, под завалами могут быть еще люди, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
Цитата
"В Ромнах в Сумской области россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Дополнение
Утром в Ромнах в Сумской области российский "шахед" уничтожил учебное заведение.