Двоє осіб загинуло внаслідок аварії вертольота в Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Новій Зеландії внаслідок аварії вертольота Robinson R-44 загинуло двоє осіб, передає УНН з посиланням на Radio New Zeland.
За повідомлення, вертоліт Robinson R44 з двома особами на борту розбився на північному заході міста Фангарєї.
Поліція підтвердила, що двоє осіб загинуло внаслідок аварії.
Причини аварії встановлюються.
Як повідомляв УНН, вертоліт Robinson R44 зазнав катастрофи на Забайкаллі в Росії, у результаті аварії ніхто не вижив.