Два человека погибли в результате аварии вертолета в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Новой Зеландии в результате аварии вертолета Robinson R-44 погибли два человека, передает УНН со ссылкой на Radio New Zeland.
За сообщение, вертолет Robinson R44 с двумя людьми на борту разбился на северо-западе города Фангареи.
Полиция подтвердила, что два человека погибли в результате аварии.
Причины аварии устанавливаются.
Как сообщал УНН, вертолет Robinson R44 потерпел крушение на Забайкалье в России, в результате аварии никто не выжил .