Два человека погибли в результате аварии вертолета в Новой Зеландии

За сообщение, вертолет Robinson R44 с двумя людьми на борту разбился на северо-западе города Фангареи.

Полиция подтвердила, что два человека погибли в результате аварии.

Причины аварии устанавливаются.

Как сообщал УНН, вертолет Robinson R44 потерпел крушение на Забайкалье в России, в результате аварии никто не выжил .