Двоє бойовиків отримали поранення на Донбасі минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Минулої доби у зоні АТО двоє бойовиків отримали поранення. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Підтвердження втрат противника. Два поранених окупанти, по одному на луганському та донецькому напрямках”, — повідомив А.Лисенко.
Нагадаємо, за минулу добу на території проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, ще один військовий зазнав поранень.