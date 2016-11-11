Двое боевиков получили ранения в Донбассе за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО двое боевиков получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Подтверждение потерь противника. Два раненых оккупанта, по одному на луганском и донецком направлениях", - сообщил А.Лысенко.
Напомним, за минувшие сутки на территории проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, еще один военный получил ранения.