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15 марта, 19:03 • 111372 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155617 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130954 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123971 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108994 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103631 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100188 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129874 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двое боевиков получили ранения в Донбассе за прошедшие сутки

Двое боевиков получили ранения в Донбассе за прошедшие сутки

Киев • УНН

 • 8015 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО двое боевиков получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Подтверждение потерь противника. Два раненых оккупанта, по одному на луганском и донецком направлениях", - сообщил А.Лысенко.

Напомним, за минувшие сутки на территории проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, еще один военный получил ранения.

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