Двох українців затримали в Москві за підозрою в торгівлі людьми - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Співробітники поліції затримали на півночі Москви двох громадян України за підозрою в торгівлі людьми. Про це з посиланням на джерело в російських правоохоронних органах повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Співробітники поліції затримали на півночі Москви двох громадян України за підозрою в торгівлі людьми. Хлопець і дівчина намагалися продати свою землячку за суму в розмірі близько 190 тис. рублів", - сказав співрозмовник агентства.
За цим фактом слідчими органами порушено кримінальну справу за статтею КК РФ "торгівля людьми".
Прес-служба московської поліції поки не прокоментувала подію.