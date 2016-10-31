Двух украинцев задержали в Москве по подозрению в торговле людьми - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сотрудники полиции задержали на севере Москвы двух граждан Украины по подозрению в торговле людьми. Об этом со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщает ТАСС, передает УНН.
"Сотрудники полиции задержали на севере Москвы двух граждан Украины по подозрению в торговле людьми. Парень и девушка пытались продать свою землячку за сумму в размере около 190 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "торговля людьми".
Пресс-служба московской полиции пока не прокомментировала событие.