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Двох поліцейських затримали за хабарництво на Одещині

Двох поліцейських затримали за хабарництво на Одещині

Київ • УНН

 • 5717 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Одещині правоохоронці затримали двох поліцейських під час отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням установлено, що два лейтенанти патрульної поліції за повернення раніше вилученого посвідчення водія та не притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння вимагали від громадянина С. неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США.

Вже під час передачі вилученого раніше документу та другої частини хабара зловмисників затримали правоохоронці.

Наразі готується клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладання арешту на вилучене майно, призначення відповідних експертиз.

Крім того, обом хабарникам готується повідомлення про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Українські Національні Новини

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