Двох поліцейських затримали за хабарництво на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Одещині правоохоронці затримали двох поліцейських під час отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону України.
Досудовим розслідуванням установлено, що два лейтенанти патрульної поліції за повернення раніше вилученого посвідчення водія та не притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння вимагали від громадянина С. неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США.
Вже під час передачі вилученого раніше документу та другої частини хабара зловмисників затримали правоохоронці.
Наразі готується клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладання арешту на вилучене майно, призначення відповідних експертиз.
Крім того, обом хабарникам готується повідомлення про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.