Двух полицейских задержали за взяточничество в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Одесской области правоохранители задержали двух полицейских во время получения неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Досудебным расследованием установлено, что два лейтенанта патрульной полиции за возврат ранее изъятого водительского удостоверения и не привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения требовали от гражданина С. неправомерную выгоду в сумме 800 долларов США.
Уже во время передачи изъятого ранее документа и второй части взятки злоумышленников задержали правоохранители.
Сейчас готовится ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей, наложения ареста на изъятое имущество, назначение соответствующих экспертиз.
Кроме того, обоим взяточникам готовится сообщение о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.