Двох нардепів підозрюють у брехні в деклараціях

Цитата

«22 грудня 2022 року на виконання доручення керівника САП прокурори за участі детективів НАБУ повідомили про підозру двом народним депутатам України IХ скликання в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народні депутати не вказали квартири вартістю близько 2,5 млн грн та 5 млн грн відповідно, які вони орендували протягом 2020 – 2021 років для проживання у м. Києві, чим порушили вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Доповнення

Нардепу від фракції «Слуга народу» Максиму Пашковському повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Йдеться про житло на Печерську, яким він користувався на підставі договору оренди. Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 млн грн.