Двох нардепів підозрюють у брехні в деклараціях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Двом чинним нардепам повідомлено про підозру в декларування недостовірних відомостей. Вони не внесли відомості про орендовані квартири на Печерську. Вартість однієї квартири становить понад 2,5 млн грн, іншої – близько 5 млн грн. Про це повідомляє САП та НАБУ, передає УНН.
Цитата
«22 грудня 2022 року на виконання доручення керівника САП прокурори за участі детективів НАБУ повідомили про підозру двом народним депутатам України IХ скликання в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народні депутати не вказали квартири вартістю близько 2,5 млн грн та 5 млн грн відповідно, які вони орендували протягом 2020 – 2021 років для проживання у м. Києві, чим порушили вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Доповнення
Нардепу від фракції «Слуга народу» Максиму Пашковському повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Йдеться про житло на Печерську, яким він користувався на підставі договору оренди. Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 млн грн.