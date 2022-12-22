Двух нардепов подозревают во лжи в декларациях

Цитата

«22 декабря 2022 года по исполнению поручения руководителя САП прокуроры с участием детективов НАБУ сообщили о подозрении двум народным депутатам Украины IХ созыва в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что следствием, начатым по материалам НАПК, установлено, что в декларации за 2020 год народные депутаты не указали квартиры стоимостью около 2,5 млн грн и 5 млн грн соответственно, которые они арендовали в течение 2020 – 2021 года для проживания в Киеве, чем нарушили требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Дополнение

Нардепу от фракции «Слуга народа» Максиму Пашковскому сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в э-декларацию за 2020 год. Речь идет о жилье на Печерске, которым он пользовался на основании договора аренды. Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 млн. грн.