Дві третини усіх будівельних робіт виконують підприємства 6 регіонів країни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Підприємствами 6 регіонів країни виконано 64% загального обсягу будівництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України “Соціально-економічне становище України за січень—вересень 2016 року”.
Підприємствами 6 регіонів країни, а саме Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, та Полтавської областей виконано 64,0% загального обсягу будівництва.
Усього ж у січні–вересні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 113,2%.
Будівництво будівель зросло на 15,0%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 13,4% та 17,0% відповідно, інженерних споруд – на 11,1%.
Слід зауважити, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.