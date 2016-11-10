Две трети всех строительных работ выполняют предприятия 6 регионов страны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Предприятиями 6 регионов страны выполнено 64% общего объема строительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины "Социально-экономическое положение Украины за январь-сентябрь 2016 года".
Предприятиями 6 регионов страны, а именно Киева, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Полтавской областей выполнено 64,0% общего объема строительства.
Всего же в январе-сентябре 2016г. предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 43,9 млрд.грн. Индекс строительной продукции в январе-сентябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составил 113,2%.
Строительство зданий возросло на 15,0%, в т.ч. жилых и нежилых - на 13,4% и 17,0% соответственно, инженерных сооружений - на 11,1%.
Следует заметить, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК" Киевгорстрой "сообщил, что за 2015 год ввел в эксплуатацию более 300 тыс.кв. метров жилья. За 2016 год холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс. квадратных метров жилья.