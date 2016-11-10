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15 марта, 19:03 • 111370 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155612 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130948 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123965 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108992 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103630 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100188 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Две трети всех строительных работ выполняют предприятия 6 регионов страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Предприятиями 6 регионов страны выполнено 64% общего объема строительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины "Социально-экономическое положение Украины за январь-сентябрь 2016 года".

Предприятиями 6 регионов страны, а именно Киева, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Полтавской областей выполнено 64,0% общего объема строительства.

Всего же в январе-сентябре 2016г. предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 43,9 млрд.грн. Индекс строительной продукции в январе-сентябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составил 113,2%.

Строительство зданий возросло на 15,0%, в т.ч. жилых и нежилых - на 13,4% и 17,0% соответственно, инженерных сооружений - на 11,1%.

Следует заметить, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК" Киевгорстрой "сообщил, что за 2015 год ввел в эксплуатацию более 300 тыс.кв. метров жилья. За 2016 год холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс. квадратных метров жилья.

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