Дві невиданих розповіді Гемінґвея будуть опубліковані влітку 2019 року

Розповіді увійдуть у перевидану книгу For Whom the Bell Tolls (“По кому подзвін”). Також видання доповниться опублікованими в серпні розповіддю A Room on the Garden Side (“Кімната з видом на сад”).

Як зазначає агентство, в 1956 році Ернест Гемінґвей написав п’ять оповідань, які були присвячені його участі у Другій світовій війні. Він вважав їх “досить шокуючими” і попросив свого видавця Чарльза Скрібнера опублікувати ці тексти після своєї смерті. Один із них Black Ass at the Crossroads (“Чорний віслюк на перехресті”) був опублікований кілька років тому.

Як раніше інформував УНН, англійська письменниця Анна Бернс стала лауреатом Букерівської премії (Man Booker Prize) за 2018 рік. Про це було оголошено у вівторок ввечері на урочистій церемонії в лондонській ратуші.