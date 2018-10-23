Два неизданных рассказа Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Летом 2019 года будут опубликованы два ранее не издававшихся рассказа культового американского писателя и журналиста, лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя. Как рассказал Associated Press распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис, рассказы The Monument (“Монумент”) и Indian Country and the White Army (“Страна индейцев и армия белых”) были написаны в 1950-х годах, информирует УНН.
Рассказы войдут в переизданную книгу For Whom the Bell Tolls (“По ком звонит колокол”). Также издание дополнится опубликованным в августе рассказом A Room on the Garden Side (“Комната с видом на сад”).
Как отмечает агентство, в 1956 году Эрнест Хемингуэй написал пять рассказов, которые были посвящены его участию во Второй мировой войне. Он считал их “довольно шокирующими” и попросил своего издателя Чарльза Скрибнера опубликовать эти тексты после своей смерти. Один из них Black Ass at the Crossroads (“Черный осел на перекрестке”) был опубликован несколько лет назад.
Как ранее информировал УНН, английская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018. Об этом было объявлено во вторник вечером на торжественной церемонии в лондонской ратуше.