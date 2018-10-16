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Англійська письменниця Анна Бернс стала лауреатом Букерівської премії

Англійська письменниця Анна Бернс стала лауреатом Букерівської премії

Київ • УНН

 • 13612 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Англійська письменниця Анна Бернс стала лауреатом Букерівської премії (Man Booker Prize) за 2018 рік. Про це було оголошено у вівторок ввечері на урочистій церемонії в лондонській ратуші, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт нагороди.

Бернс удостоєна премії, що присуджується в області англомовної літератури, за роман Milkman (“Молочник”), який розповідає про непрості моральні дилеми молодої дівчини, що живе під час конфлікту в Північній Ірландії в 1970-х роках. Крім нагороди письменниця стала володаркою призу у розмірі 50 тисяч доларів (майже 66 тисяч фунтів).

Журі, яке очолював британський письменник і філософ Кваме Ентоні Аппіа, вибрало роботу Бернс з “короткого списку” фіналістів. Він складався з шести творів, три з яких належать перу британських письменників, два — американських і один роман — письменниці з Канади. Четверо фіналістів цього року виявилися жінками, двоє — чоловіками, а потрапляння в “шорт-лист” автоматично забезпечило їм премію в розмірі 2,5 тисяч фунтів (3,3 тисячі доларів).

We are delighted to announce our #ManBooker2018 winner is Milkman by Anna Burns https://t.co/ReKPbcWoM6 #FinestFiction pic.twitter.com/tW8vmF7nVj

— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 16 жовтня 2018 р.

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