Английская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии

Бернс удостоена премии, присуждаемой в области англоязычной литературы, за роман Milkman (“Молочник”), который рассказывает о непростых моральных дилеммах молодой девушки, живущей во время конфликта в Северной Ирландии в 1970-х годах. Помимо награды писательница стала обладательницей приза в размере 50 тысяч долларов (почти 66 тысяч фунтов).

Жюри, которое возглавлял британский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа, выбрало работу Бернс из “короткого списка” финалистов. Он состоял из шести произведений, три из которых принадлежат перу британских писателей, два — американских и один роман — писательницы из Канады. Четверо финалистов в этом году оказались женщинами, двое — мужчинами, а попадание в “шорт-лист” автоматически обеспечило им премию в размере 2,5 тысяч фунтов (3,3 тысяч долларов).

We are delighted to announce our # ManBooker2018 winner is Milkman by Anna Burns https://t.co/ReKPbcWoM6 #FinestFiction pic.twitter.com/tW8vmF7nVj

— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 16 октября 2018