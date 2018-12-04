Два пенальті допомогли "Динамо" перемогти одного з аутсайдерів УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У заключній баталії чемпіонату України з футболу Українська Прем’єр-ліга “Динамо” на НСК “Олімпійський” протистояло одеському “Чорноморцю”, передає кореспондент УНН.
В середині тайму вихід Шапаренка з воротарем зірвав Мусолітін. Арбітр наважився призначити 11-метровий. Політ м’яча після удару Циганкова вгадав кіпер, але це йому не допомогло — 1:0.
По перерві Грачьов зупинив політ м’яча частиною руки у власній карній зоні. Суддя Іванов вдруге вказав на 11-метрову точку. Бесєдін вдало пробив зі стандартного положення — 2:0.
Зауважимо, що “Динамо” з 35 очками займає 3-й рядок чемпіонату відстаючи від “Олександрії” на один пункт. “Чорноморець” з 12 очками передостанній.