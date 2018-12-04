Два пенальти помогли "Динамо" победить одного из аутсайдеров УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В заключительной баталии чемпионата Украины по футболу Украинская Премьер-лига “Динамо” на НСК “Олимпийский” противостояло одесскому “Черноморцу”, передает корреспондент УНН.
В середине тайма выход Шапаренко с вратарем сорвал Мусолитин. Арбитр решился назначить 11-метровый. Полет мяча после удара Цыганкова угадал кипер, но это ему не помогло — 1:0.
После перерыва Грачев остановил полет мяча частью руки в собственной штрафной зоне. Судья Иванов вдруг указал на 11-метровую точку. Беседин удачно пробил со стандартного положения — 2:0.
Заметим, что “Динамо” с 35 очками занимает 3-ю строчку чемпионата отставая от “Александрии” на один пункт. “Черноморец” с 12 очками предпоследний.