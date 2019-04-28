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Два нереалізованих пенальті не завадили "Шахтарю" перемогти "Маріуполь"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Маріуполі місцевий однойменний клуб приймав лідера чемпіонату України донецький "Шахтар" в рамках 26 туру турніру, повідомляє кореспондент УНН.

Доволі швидке взяття воріт вдалося команді "гірників". Сергій Болбат отримав м'яч на підступах до правої частини штрафної звідки прострілив у центр карного майданчику. Там ніким не прикритим Веллінгтон Нем відправив м'яч до цілі – 0:1. В середині тайму "помаранчево-чорні" отримали право на пенальті через гру рукою одного з польових гравців приазовців. Жуніор Мораес відправив м'яч повз воріт.

На старті другої половини господарі опинилися в чисельній меншості – червону отримав Павло Полегенько. На 54 хвилині не зумів з 11-метрової точки відзначитися й інший гравець "Шахтаря" Алан Патрік. Таким чином рахунок до кінця основного часу не змінився – 0:1.

Додамо, що "гірники" наблизилися до завоювання чемпіонського титулу – 67 очок і перше місце.

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