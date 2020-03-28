Два клуби продовжили переможну серію в чемпіонаті Білорусі з футболу

ФК “Торпедо-БелАЗ” вдома впорався із спротивом “Белшини” — 1:0. Гол на рахунку Горбачика. У цьому поєдинку українець Юсов вийшов на поле на 66 хвилині, змінивши автора переможного голу. Український воротар Сямук провів гру на лаві для запасних.

Натомість “Рух” Брест наших земляків Ковтуна і Мігунова, які провели повний поєдинок, поступився “Енергетику-БГУ” — 0:1.

Зауважимо, що “Торпедо-БелАЗ” і “Енергетик-БГУ” мають максимально можливі 6 набраних очок.

Додамо, що сьогодні “Динамо-Брест” українців Мілевського, Хачеріді, Нойока гостюватиме у ФК “Слуцьк”.