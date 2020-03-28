Два клуба продолжили победную серию в чемпионате Беларуси по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Беларуси двумя матчами стартовал второй тур чемпионата футболу, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
ФК "Торпедо-БелАЗ" дома справился с сопротивлением "Белшины" - 1:0. Гол на счету Горбачика. В этом поединке украинец Юсов вышел на поле на 66 минуте, сменив автора победного гола. Украинский вратарь Сямук провел игру на скамейке запасных.
Зато "Рух" Брест наших земляков Ковтуна и Мигунова, которые провели полный поединок, уступил "Энергетику-БГУ" - 0:1.
Заметим, что "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" имеют максимально возможные 6 набранных очков.
Добавим, что сегодня "Динамо-Брест" украинца Милевского, Хачериди, Нойока гостить в ФК "Слуцк".