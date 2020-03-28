Два клуба продолжили победную серию в чемпионате Беларуси по футболу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58769 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68250 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81869 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80362 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102692 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84578 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102485 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105800 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130874 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130300 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Два клуба продолжили победную серию в чемпионате Беларуси по футболу

Два клуба продолжили победную серию в чемпионате Беларуси по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН.  В Беларуси двумя матчами стартовал второй тур чемпионата футболу, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

ФК "Торпедо-БелАЗ" дома справился с сопротивлением "Белшины" - 1:0. Гол на счету Горбачика. В этом поединке украинец Юсов вышел на поле на 66 минуте, сменив автора победного гола. Украинский вратарь Сямук провел игру на скамейке запасных.

Зато "Рух" Брест наших земляков Ковтуна и Мигунова, которые провели полный поединок, уступил "Энергетику-БГУ" - 0:1.

Заметим, что "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" имеют максимально возможные 6 набранных очков.

Добавим, что сегодня "Динамо-Брест" украинца  Милевского, Хачериди, Нойока гостить в ФК "Слуцк".

Украинские Национальные Новости

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