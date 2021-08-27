Два клуби НБА зацікавились підписанням українського баскетболіста

Деталі

Сказано, що “Клівленд” хоче збільшити глибину на периметрі, а “Детройт” є фаворитом на підписання українця, адже Михайлюк грав в цьому клубі в останніх двох сезонах.

Примітно, що у міжсезонні “Оклахома Тандер” зробила Михайлюку кваліфікаційну пропозицію, але пізніше відкликали його, після чого український баскетболіст став необмежено вільним агентом.

Доповнення

У минулому сезоні Михайлюк провів 66 матчів за “Оклахома-Сіті Тандер” і “Детройт”. Він набирав в середньому 8,5 очка, 2,5 підбирання і 1,7 передачі за точності 41,1 відсотки з гри і 33,4 відсотки з-за дуги.